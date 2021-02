Claudio Bisio: sono positivo al Covid, ma sto bene, sto lottando

Roma, 19 feb. (askanews) - Claudio Bisio positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso con un video sui social in cui ha rassicurato i fan sulle sue condizioni. "Da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, penso. E spero. Non ho la febbre, ho solo una tosse fastidiosa ogni tanto e un po' di voce abbassata come sentite. Ma sto bene, sto lottando".

Bisio ha raccontato di aver per questo dovuto disertare la conferenza stampa di "Tutta colpa di Freud", la serie Amazon diretta da Rolando Ravello, nata come spin-off dell'omonimo film di Paolo Genovese.