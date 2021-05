Cinema, Festival Tulipani di Seta Nera, dal 3 al 6 giugno

Roma, 25 mag. (askanews) - Svelati i finalisti della XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, che si svolgerà a Roma, presso il Cinema Giulio Cesare, dal 3 al 6 giugno prossimi. Il primo evento con pubblico nel settore cinematografico.

Come spiega il presidente del Festival Diego Righini: "Siamo i primi quest'anno a riaprire un Festival in presenza a tutti gli effetti, rispettando le normative sul tracciamento, alle prenotazioni e tutto, ma saremo in presenza, condividendo le prime emozioni. Sono importanti anche le piattaforme streaming, ma noi siamo riusciti a portare il cinema sul grande schermo".

Saranno Elena Ballerini e Pino Insegno a condurre il Gala Televisivo nel corso del quale saranno premiati i vincitori di questa edizione.

Pino Insegno: "La bellezza di questo festival, che è ante-litteram, è che è riuscito a mettere in evidenza la diversità, il sociale e a dare la possibilità ai giovani di cimentarsi in una categoria importantissima come quella del documentario e del corto".