"Ciao Gigi", all'Eur l'omaggio a Proietti con una videoproiezione

Roma, 7 nov. (askanews) - L'Eur rende omaggio a Gigi Proietti. Sulla facciata del Palazzo dei Congressi fino a sabato 7 novembre, dalle 18.30 alle 22.00, si possono rivedere delle bellissime immagini dell'attore appena scomparso. Una videoproiezione che si conclude con il saluto "Ciao Gigi" anima il marmo del prospetto principale del Palazzo a piazzale Kennedy, ed è visibile dai romani anche da Viale della Civiltà del Lavoro.

L'omaggio è organizzato da Eur Spa, il cui amministratore delegato, Antonio Rosati, spiega:

"Abbiamo pensato di rendere omaggio a un grande artista in un modo che speriamo semplice ma elegante, intenso. A un grande artista, un grande testimone del teatro italiano e forse direi mondiale, romano, che ha saputo parlare a tutti, a tutti i ceti, a persone di varia estrazione per la sua forza di messaggio, per la sua forza espressiva. E quindi abbiamo pensato di coniugare un omaggio in un posto bello, qui all'Eur, per rilanciare anche una sua idea, con un sorriso, come ci ha insegnato, che la bellezza può rendere il mondo migliore, la gentilezza, il talento. Ed è un po' la missione che ci siamo riproposti come Eur, al servizio della città".