Chadia Rodriguez contro la violenza sulle donne in "Bella così"

Milano, 26 mag. (askanews) - Un brano forte e potente di denuncia contro il cyberbullismo e il body shaming, "Bella così" è il nuovo singolo di Chadia Rodriguez con lo speciale feat. di Federica Carta.

"Bella così" nasce un po' dalla mia esperienza personale e un po' da quella dei miei fan, non è solo una canzone o un video è un progetto che dà la possibilità di dar voce a quelle persone che non ne hanno mai avuta una. Il fatto di aver scelto Federica è perchè veniamo da due mondi diversi e con questa canzone arriviamo a più persone e sono contenta che abbia accettato questa collaborazione".

"Bella così" è il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, in cui Chadia ha coinvolto donne con storie complesse e diverse tra loro, che rappresentano la femminilità a 360 gradi. "Bella così" lancia un messaggio di forza e orgoglio alle donne, per farle sentire a proprio agio con se stesse e con il proprio corpo, ciascuna nei propri pregi e nei propri difetti.

"Sinceramente non so perchè c'è tanto accanimento nei confronti delle donne, forse perchè facciamo paura. Ho scelto di affrontare questi temi perchè se ne parla troppo poco e credo che noi possiamo dare voce a queste persone e per questo dobbiamo dargliela".

Chadia, nata in Spagna da genitori marocchini, già l'8 marzo, in occasione della festa della donna, ha pubblicato un video sul suo profilo instagram raccogliendo alcuni tra i più feroci commenti che le sono stati postati sui social senza censure.

"Gli insulti che mi sono stati rivolti li ho raccolto in un video per dimostrare che quelli positivi sono quelli che vengono meno calcolati, mentre quelli negativi sono quelli che ricevono più like. C'è tanto odio sui social ma ci sono anche tante persone che provano ad aiutare gli altri e lanciare un bel messaggio".

Per Chadia la musica è uno strumento potente.

"Secondo me il ruolo che ha la musica, ora come è sempre stato, è quello di diffondere messaggi e suoni, ma anche speranza. La musica fa riflettere, ci colpisce senza far male".