Carbonara Day, il giorno per la delizia romanesca della pasta

Roma, 6 apr. (askanews) - Torna il Carbonara Day a deliziare i romani e non solo; torna in questo martedì 6 aprile con la ricetta di Luciano Monosilio, che prevede cubettoni di guanciale, la frullatura dell'uovo a zabaione salato e l'uso del grasso del guanciale in questa salsa.

Siete puristi o innovativi? Vi piace la carbonara con le zucchine o col pesce spada? Certamente non con la panna o il pomodoro all'americana, dicono i romani fuori da Eataly.

"Come ingredienti utilizzo guanciale, uova e pecorino". "Uova, guanciale e pecorino". "La pasta possono essere i rigatoni, oppure anche gli spaghetti". "Io ci metto le mezze maniche, c'è chi ci mette anche i tonnarelli". "Se gira appena, quanno è cotta la pasta la metti dentro, ce la giri, ci metti l'artro formaggio e è pronta la carbonara". "Pecorino anche se tollero un mix di pecorino e parmigiano". "Ci va il pecorino. Ci va, oltre che lo preferisco, ci va." "Una carbonara alternativa che una volta ho provato è con le zucchine". "Io ho sperimentato tutte le versioni, zucchine, asparagi, vegetariana, vegana,in tutti i modi. Mi piace, sono curiosa, mi piace accontentare anche gli amici che appunto sono vegetariani o vegani".

