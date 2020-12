Boro Boro racconta "Obsesionada" feat. Fred De Palma

Milano, 9 dic. (askanews) - Un mix tra reggaeton, latin music, hip hop tradizionale e sonorità urban, è "Obsesionada" il nuovo singolo del rapper torinese Boro Boro in collaborazione con l'amico e collega Fred De Palma.

"Il brano nasce in una sera tranquilla. Quando inizialmente venivo a Milano non avevo le opportunità economiche per pernottare in città e Fred è stato uno di quegli artisti che mi ha sempre supportato anche in questo. Una sera abbiamo messo questo bit in play e l'abbiamo scritta insieme. In questa canzone non c'è stata una scelta del featuring, il brano è nato da me e Fred insieme, non avrei voluto nessun altro".

Il sound, costruito sulla base del beat originale di Stivenz Beats, rende il pezzo energico ed estremamente ritmato, anche se Boro Boro, nome d'arte di Federico Orecchia, non rinuncia a testi espliciti e diretti.

"In primis perchè a me piace il genere urban e il mio genere è urban e se non avessi un linguaggio un po' spinto ed esplicito non sarei urban come voglio essere e poi è un po' perchè racconta quello che vivo e quello che fa parte di Boro Boro".

La pubblicazione di "Obsesionada", giunge a pochi mesi dall'uscita di "Caldo", l'ultimo progetto discografico dell'artista insieme all'amico MamboLosco che ha ottenuto grande successo.