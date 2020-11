Bentornata Mina! 28 canzoni per celebrare il mito della musica

Milano, 25 nov. (askanews) - Bentornata Mina! Sul finire del suo ottantesimo compleanno, Mina fa un regalo speciale al suo pubblico. Venerdì 27 novembre esce Italian Songbook presentato da PDU in digipack e doppio vinile. Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono le prime due antologie del progetto discografico di riordino e riscoperta dell'immenso repertorio dell'artista, che si declinerà filologicamente nel tempo. Nello sterminato firmamento delle canzoni da lei incise, quasi 1400 in oltre 100 album, Mina ne ha scelte 28 già edite e due brani finora mai cantati. Quello che chiude "Cassiopea" si intitola "Un tempo piccolo", ed è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano, interpretata da Mina con il testo rimaneggiato della versione dei Tiromancino (datata 2005). Quello che chiude "Orione" si intitola "Nel cielo dei bars" ed è una canzone interpretata da Fred Buscaglione. Per le copertine di "Cassiopea" e "Orione", Mauro Balletti (con Gianni Ronco) ha giocato sulla specularità e sul contrasto fra due colori, il rosso e il blu; il che può rievocare due doppi album "storici" della discografia dei Beatles. Italian Songbook è disponibile in pre-order qui https://lnk.to/Mina_ItalianSongbook