Benigni canta: Mi piace la moglie di Paolo Conte

Roma, 28 set. (askanews) - Nelle immagini un divertentissimo aneddoto tratto dal film documentario "Paolo Conte, Via con me" di Giorgio Verdelli, presentato e accolto con entusiasmo alla recente Mostra del Cinema di Venezia e attualmente in sala per tre giorni (dal 28 al 30 settembre).

Vincenzo Mollica racconta che Benigni rimase ammutolito nel vedere arrivare Paolo Conte accompagnato dalla bellissima moglie Egle. Siamo al Club Tenco nel 1981. Quella sera stessa Benigni salendo sul palco dedica una canzone alla moglie di Paolo Conte dichiarando "mi piace la moglie di Paolo Conte". Pronta la risposte dello schivo cantautore che arrivato il suo turno, afferma di voler dedicare l esecuzione del suo brano "Il Loggione" alla zia di Benigni di cui è "perdutamente innamorato".

Il film di Giorgio Verdelli è prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con RaiCinema e distribuito da Nexo Digital. La voce narrante è di Luca Zingaretti.