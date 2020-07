Belen e Nina Moric a Capri con i nuovi flirt, le due fanno pace

Capri (Napoli), 6 lug. (askanews) - Nina Moric viene allo scoperto con la sua nuova fiamma, un imprenditore campano a cui la modella croata sarebbe legata da alcune settimane. I due sono stati avvistati mentre camminavano mano nella mano nelle viuzze di Capri, dove non sono passati inosservati.

Sull'isola sembra tornata la bella vita, la coppia si è concessa una lunga passeggiata per la prima uscita pubblica nell'affollata Piazzetta e in via Camerelle, la strada dello shopping.

Poche ore dopo, a rubarle la scena è arrivata Belen Rodriguez, anche lei in compagnia di quello che già tutti chiamano il suo nuovo flirt, il giovane imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi che ha preferito però mantenersi leggermente defilato.

La notte caprese ha fatto anche "riappacificare" Belen e Nina Moric, storiche "nemiche", da ex di Fabrizio Corona e protagoniste di accuse finite anche per vie legali. Le due sono state pizzicate a scambiarsi sorrisi, baci e complicità nella famosa taverna Anema e Core dove si sono casualmente incontrate, una scena che non poteva sfuggire ai paparazzi.