Barbara Cola-Anastacia vince la puntata di Tale e quale show

Roma, 7 nov. (askanews) - Con una formidabile imitazione di Anastacia, Barbara Cola ha vinto l ottava puntata di Tale e Quale Show, andata in onda sabato 6 novembre su Rai1 e che ha visto eccezionalmente alternarsi alla conduzione Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con il supporto di Gabriele Cirilli.

Aspettando che si ristabilisca completamente e torni al timone del programma, ieri Conti è intervenuto telefonicamente a inizio programma a supporto dei tre "giudici" e per ricordare Proietti: "Ci tenevo a esserci anche per dare il mio ricordo a Gigi. Voglio ringraziare tutti voi. Sono qui in ospedale e vi sto guardando. State andando fortissimo, sarà una grande puntata".

Ed è stato veramente così. La puntata ha conquistato 3,969 milioni e il 17,6% vincendo la serata tv e anche in sovrapposizione con il 17,65% contro Canale5 al 17,16%.

