Backstage di Gomorra 5: Genny e Ciro insieme nell'ultima stagione

Roma, 26 feb. (askanews) - Prime immagini dal set della stagione finale di "Gomorra", la quinta, le cui riprese sono iniziate a Riga e proseguite a Napoli e termineranno a maggio. Andrà in onda prossimamente su Sky e NOW TV.

Il video del backstage mostra il ritorno sul set degli storici protagonisti: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione; Arturo Muselli-Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito-Azzurra Avitabile, moglie di Genny. E c'è il grande ritorno di Marco D Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e - come svelato sul finale del film "L immortale" - clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.

Nell'ultima stagione lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro è vivo. E per Genny nulla sarà più come prima.

I nuovi episodi della più famosa tra le serie italiane nel mondo (al quinto posto fra le produzioni non americane più importanti del decennio 2010/2020 nella classifica del New York Times) sono scritti da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. I primi 5 episodi sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film "L'Immortale" che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli altri 5 da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche i supervisori artistici.