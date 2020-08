"Back to the movies", Tom Cruise va a vedere "Tenet": 'Gran film'

Milano, 26 ago. (askanews) - "Tenet", il nuovo film di Cristopher Nolan che segna il ritorno al grande cinema dopo la pandemia, ha un primo grande fan: Tom Cruise. "Back to the movies" dice l'attore in un video pubblicato su Twitter in cui, mascherina sempre indosso (anche se è una fpp2 con filtro che mette a rischio gli altri, fa notare qualcuno nei commenti), va in una sala londinese a vedere la pellicola, il cui arrivo in sala è una scommessa per tutto il settore. "Gran film", ha commentato l'attore che tornerà in prima persona nelle sale a luglio 2021 con "Top gun: Maverick"