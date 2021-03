Milano, 17 mar. (askanews) - Arriva il Suner Festival, l'evento musicale targato Arci in streaming il 18 e 19 marzo.

Suner è un Festival animato dal basso da un circuito indipendente di 37 circoli Arci emiliano-romagnoli che hanno lavorato ad un percorso di scouting, selezione e produzione di artisti e band della Regione. 13 le residenze artistiche per altrettanti progetti musicali che sono stati sviluppati all'interno degli spazi dei Circoli, band e artisti che avrebbero preso parte ad un tour di 8 date a testa per un totale di 108 concerti in due anni. Il coronavirus ha fermato il tour, ma non la musica.

Il 18 e il 19 Marzo, dalle 18 alle 19.30, il frutto di questo percorso sarà visibile on-line sulle pagine Facebook di Suner e dei Circoli Arci coinvolti, sul canale YouTube di Arci Nazionale (piattaforma consigliata per una fruizione qualitativamente migliore) e in diretta radio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 (diretta in differita dalle ore 21) oltre che in tv.

Il programma prevede diversi eventi live fra cui "Quando Tutto Diventò Blu" dal Circolo Arci Mercato Sonato di Bologna, concerto a fumetti di Alessandro Baronciani con Corrado Nuccini e le voci di Ilariuni e Her Skin; L'Angelo, in diretta dal palco del Circolo Arci Vibra di Modena; il live del duo trap/rap Franchetti & Grabe; la band Le Iene, i Tugo dal Circolo Arci Colombofili di Parma e gli zYp dal Circolo Arci Margot di Torino. Poi ancora Superman, progetto artistico di Duo Bucolico e I Camillas che si esibiranno dal Circolo Clips Rag and Rock di Riolo Terme, Ravenna; Fosco17 dal Circolo Arci Millenium di Bologna; i Rumba De Bodas; l'artista emergente Niente; il concerto/radiodramma "Liscio Gelli"; il progetto speciale dei Mariposa; il cantautore Luca Annoni dal Circolo Arci Bellezza di Milano.