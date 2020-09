Arriva "Suburra 3", l'ultima stagione dal 30 ottobre su Netflix

Roma, 18 set. (askanews) - Sta per tornare "Suburra - La serie". Netflix ha diffuso le prime immagini della terza e ultima stagione del crime thriller che racconta le guerre di potere su Roma.

Appuntamento il prossimo 30 ottobre per vedere come si chiuderà l'epopea criminale che in tre stagioni ha raccontato i tre mondi della profana trinità composta da Chiesa, Stato e Crimine.

Tornano quasi tutti i protagonisti delle prime stagioni e dalla scena diffusa si vedono Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Samurai (Francesco Acquaroli) che preannunciano una stagione finale piena di colpi di scena.