Arriva la sesta e ultima stagione di "Vikings"

Roma, 3 dic. (askanews) - Torna "Vikings", con la sesta e ultima stagione, in onda in anteprima esclusiva su Timvision dal 5 dicembre. I 20 episodi andranno in onda in due parti e seguiranno la programmazione degli Usa. Si comincia con due episodi e, a seguire, un episodio ogni giovedì.

La stagione precedente si chiudeva con la vendetta, il dramma e il caos. Ivar il Senz'ossa (Alex H gh Andersen), un Dio autoproclamato che governa con terrore su Kattegat, incarica il suo esercito di combattere contro il suo nemico e fratello Bjorn La Corazza (Alexander Ludwig). Scatenando una feroce guerriglia, i due fratelli si rifiutano di arrendersi: il sangue, l'orgoglio e la corona pesano troppo sulle loro spalle. Ivar, costretto a fuggire da un destino imminente, scompare nell'oscurità e assicura la vittoria di Bjorn. Lagertha (Katheryn Winnick), rinata dopo essere stata delusa dalla perdita del grande amore, incorona Bjorn come legittimo re. La sesta stagione ritorna dopo il successo di Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) nella battaglia tra i Figli di Ragnar, il vincitore è eroe per il popolo che è stato a lungo sotto il dominio tirannico di Ivar. Come nuovo leader di Kattegat, Bjorn lotta per ricoprire il ruolo di re come il padre affrontando diversi potenti rivali. Dopo la sconfitta per mano del fratello Bjorn, Ivar il Senz'ossa percorre la Via della seta in Russia e affronta il principe Oleg (Danila Kozlovsky), un sovrano russo spietato e imprevedibile, che lo sconvolge con le sue azioni spietate. Mentre Lagertha desidera vivere una vita ritirata nella propria fattoria e più tranquilla, nuovi pericoli si nascondono vicino a casa. Nel frattempo, Ubbe (Jordan Patrick Smith) e Torvi (Georgia Hirst) si recano in Islanda per scoprire il mistero che circonda la scomparsa di Floki (Gustaf Skarsg rd) e Hvitserk (Marco Ils ) insegue la sua vendetta personale contro Ivar.

Il rilascio degli ultimi 10 episodi di "Vikings" è previsto nel corso del 2020. La serie è ideata e scritta da Michael Hirst. Nel cast della sesta stagione Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex H gh Andersen (Ivar the Boneless), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Smith (Ubbe) e Marco Ils (Hvitserk).