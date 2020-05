Arriva la maratona Zelig Covid Edition con oltre 300 comici

Milano, 19 mag. (askanews) - Una raffica di risate per ripartire nonostante le mille difficoltà legate alla pandemia da coronavirus. Centinaia di migliaia di artisti e lavoratori dello spettacolo sono in grave difficoltà e purtroppo lo spettacolo dal vivo sarà uno degli ultimi a ripartire. Il mondo della comicità con oltre 300 artisti e autori si unisce a sostegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo con una raccolta fondi in collaborazione con il Nuovoimaie e la maratona Zelig Covid Edition sabato 30 maggio a partire dalle ore 18.00 fino a notte fonda. Mattatori della lunga diretta streaming Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Il tuo contributo per continuare a sorridere

IBAN IT16P0307502200CC8500843267