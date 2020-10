Arriva al cinema "Carolina e Topo Tip. Il mistero di Halloween"

Roma, 1 ott. (askanews) - Arriva al cinema Topo Tip, il simpatico topo protagonista della collana best seller di libri di Giunti Editore e che di recente ha spopolato anche online grazie al successo dei video di Baby Dance realizzati assieme a Carolina Benvenga, amatissima attrice e conduttrice della Tv dei Ragazzi. In meno di un anno i loro video, le loro canzoni e le loro Baby Dance hanno saputo conquistare la rete con un canale Youtube con più di 280 mila iscritti e 200 milioni di visualizzazioni. Un fenomeno straordinario che ora approda al cinema con "Carolina e Topo Tip. Il mistero di Halloween", film evento che arriverà nelle sale italiane solo dal 29 ottobre all 1 novembre (elenco cinema a breve su nexodigital.it) per cantare e ballare, assieme a mamma e papà e rispettando tutte le distanze di sicurezza, le Baby Dance più famose e amate dai bambini.

Un evento all insegna della musica, del ballo, della magia di Halloween e del divertimento. Per la prima volta i bambini avranno l opportunità di interagire con i loro beniamini sul grande schermo e aiutarli a risolvere piccoli enigmi, trovare indizi o addirittura procurare l ingrediente speciale per una pozione magica. Passo dopo passo, canzone dopo canzone, sarà un avventura entusiasmante, dove i bambini saranno i veri protagonisti. Solo grazie a loro si potrà festeggiare insieme con una nuova baby dance, regalo di Halloween.

La serie Topo Tip per la tv è basata sul personaggio originale pubblicato da Giunti, adattato graficamente per la televisione e animato con tecnica 3D. Coprodotta da Studio Bozzetto, Studio Campedelli, Giunti Editore, RAI e la società tedesca m4e, la serie si compone di 104 episodi della durata di circa 7 minuti ciascuno e va in onda sui canali RAI YO-YO, DeaJunior, Amazon, Netflix. La Serie TOPO TIP è al momento distribuita in più di 140 paesi nel mondo.

"Carolina e Topo Tip. Il mistero di Halloween" è prodotto da Studio Bozzetto & Sony Music Entertainment Italy e distribuito al cinema da Nexo Digital in collaborazione con il media partner MYmovies.it.