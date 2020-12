Arriva "Aria", la docufiction sull'Italia ai tempi del lockdown

Milano, 14 dic. (askanews) - Sarà disponibile dal 29 dicembre su RaiPlay, "Aria", la prima docu-serie sugli italiani dentro e oltre il lockdown, articolata in 6 puntate da 25 minuti. Aria racconta un gruppo di italiani che al momento dell'esplosione della prima ondata dell'epidemia da Coronavirus si trovano in diverse parti del mondo. Narra l'umanità, la capacità di reagire, le difficoltà, le speranze, la rassegnazione e i desideri di persone che non si rassegnano.

"Aria" è realizzata da Andrea Porporati, Costanza Quatriglio e Daniele Vicari e da Chiara Campara, Francesco Di Nuzzo, Flavia Montini, Pietro Porporati, Greta Scicchitano.

I proventi della docu-serie saranno devoluti all Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.