Archeologia, a Roma scoperta vasca monumentale del V secolo aC

Roma, 9 set. (askanews) - Una vasca monumentale lunga oltre 40 metri, due ettari di terreno; è ancora incerto l'uso di questo complesso monumentale ritrovato fra via Ostiense e via di Malafede a Roma. In parte doveva essere già in uso nel V secolo avanti Cristo; oggi è stato presentato alla stampa il frutto dei lavori partiti nel giugno 2019, grazie alle indagini di archeologia preventiva dirette dalla Soprintendenza Speciale di Roma, in una porzione di territorio molto ampia.

La Soprintendente Speciale Daniela Porro: "Roma ci regala ancora delle sorprese, anche al di fuori delle mura. Lo scavo nell'ambito dell'archeologia preventiva di Malafede, in via Ostiense, ha condotto alla scoperta di un articolato complesso di strutture antiche che vanno dal V secolo a.C al III secolo d.C e che comprendono strade che si intersecano, un acquedotto, un sacello, strutture murarie molto particolari. E una grande vasca, 12 metri per 48, colma d'acqua, limitata da grandi blocchi di tufo, con un lato a scivolo. Inizialmente si pensava fosse una darsena, vista la vicinanza del Tevere. È stato poi scoperto un quarto lato, quindi non può essere una darsena. Gli studiosi, gli archeologi stanno ancora studiando questa materia per comprenderne la funzione. Sarà poi valorizzata. Sul fondo della vasca trovati anche molti elementi lignei e questo aiuterà nelle indagini".

Lo scavo ha interessato oltre 20.000 metri quadrati tra via di Malafede, la linea ferroviaria Roma-Lido e via Ostiense, riportando alla luce una complessa stratificazione di edifici e costruzioni che si sono sovrapposti anche a breve distanza di tempo.