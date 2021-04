Appello dalla Biennale Teatro: non ne possiamo più, fateci aprire

Venezia, 14 apr. (askanews) - "Basta, non ne possiamo più. Mi rivolgo ai governanti: per favore fateci ritornare a casa, fateci ritornare nei nostri teatri, fateci ritornare nei nostri spazi di cultura. Per una crescita personale, ma soprattutto per la crescita di uno stato che vuole essere adulto e responsabile". Così Gianni Forte, co-direttore della Biennale con il collega Stefano Ricci, del duo ricci/forte, si è rivolto durante la conferenza stampa online delle Biennali Danza, Musica e Teatro alla politica italiana invocando le riaperture degli spazi culturali.