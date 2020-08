Aperitivo in mostra al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Milano, 6 ago. (askanews) - Il teatro degli Arcimboldi continua ad essere in prima fila per animare la vita culturale di Milano.

In occasione delle esposizioni d'arte "Claude Monet - The Immersive Experience" e "UNKNOWN - Street Art Exhibition", il Teatro nel cuore del quartiere Bicocca propone al proprio pubblico un nuovo appuntamento estivo con l'Aperitivo in Mostra. Ogni giovedì, a partire dal 6 agosto, sarà infatti possibile trascorrere un piacevole momento di relax, in totale sicurezza, degustando uno degli aperitivi proposti dal bar del teatro, dopo aver visto una mostra.

Il rito italiano dell'aperitivo, viene declinato in tema con le mostre, non mancheranno i drink ispirati alle geniali opere dello street artist Banksy e quelli ai celebri quadri di Claude Monet.