Antonino canta "O Holy Night", un estratto del video in anteprima

Roma, 10 dic. (askanews) - In anteprima un ampio estratto del video di "O Holy Night", singolo che anticipa il nuovo EP di Antonino, "Christmas" in uscita venerdì 11 dicembre.

La magica e intensa voce di Antonino torna con "Christmas", una nuova emozionante sfida per l artista che fonde il suo stile tipicamente soul e R&B con la tradizione sonora del Natale, andando così a realizzare uno dei suoi tanti desideri musicali: comporre un album natalizio.

Canzone di apertura dell EP, "O Holy Night" è stata per l'occasione rivisitata da Antonino in una toccante versione che rende ancora più speciale la sua voce unica. Il video del brano, prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production con la regia di Lorenzo Catapano, è stato girato presso il Teatro Comunale di Cagli (Pesao e Urbino). "O Holy Night" un brano che rappresenta in pieno lo spirito di rinascita della notte di Natale - afferma Antonino - Un duetto fra me e gli archi che incalza e raggiunge la massima emozione con l'arrivo di un coro di voci bianche. Tra tutte le ballad natalizie è sicuramente quella in cui riesco ad esprimere il mio amore per il soul e il gospel".