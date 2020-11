Amore e ironia dei Legno in "Un altro album"

Milano, 25 nov. (askanews) - La loro identità è sconosciuta, ma lo stile musicale e l'ironia dei Legno, progetto indipendente formato da due ragazzi toscani, è chiara. E' uscito "Un altro album" il loro secondo disco, il titolo lo spiegano così.

"C'era talmente piaciuta l'idea del titolo "Album" dato al precedente e siamo rimasti sulla stessa linea, e poi perchè il secondo album è un altro album".

Il nuovo disco è accompagnato da un inedito fumetto tutto da scoprire, in cui i Legno diventano supereroi.

"Perchè è sempre stato il nostro sogno da quando siamo bambini di porterci travestire da supereroi e ora che lo siamo, siamo molto felici. Ma abbiamo anche voluto dare valore al disco in un'epoca in cui i dischi sono in sofferenza è bello avere qualcosa in più da ascoltare e leggere, qualcosa di fisico non di liquido. Siamo contenti di avere fatto questo piccolo fumetto".

L'album, scritto in parte durante il lockdown, parla dell'amore ironico, malinconico, imperfetto. "E' come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare" dicono i due giovani che poi lanciano un appello.

"Mi raccomando ragazzi indossate la mascherina e mantenete le distanze, è importante perchè altrimenti non possiamo ritornare a fare la musica live e non se ne esce più".

Insieme all'album esce anche il singolo "Delia".