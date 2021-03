Amadeus: mia moglie a Prima Festival? "Impermeabile a polemiche"

Roma, 2 mar. (askanews) - "Io non lavoro con mia moglie. Lei è al prima Festival. E' già capitato che lavorassimo insieme, per quattro anni, all'Eredità. Poi lei era già in Rai come ballerina, dopo ha scelto più di fare la mamma. E quando le si è presentata l'occasione di fare qualcosa in tv è giusto che lei accetti e mi fa piacere per lei. La polemica? A Sanremo tutto è una polemica. Questa con mia moglie era la più scontata che poteva esserci. Ma sono impermeabile alle polemiche". Così Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, sulle polemiche relative alla partecipazione della moglie, Giovanna Civitillo, al Prima Festival.