"All or Nothing" in arrivo la docu-serie sulla Juventus

Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021, in 240 paesi e territori nel mondo, "All or Nothing: Juventus", la nuova docu-serie Amazon Original che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione 2020/21.

Mostrerà agli spettatori il Club in tutti gli eventi più importanti, a partire dall'arrivo del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Le telecamere avranno accesso all Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, mostrando la determinazione, la tenacia e la dedizione della squadra, elementi necessari per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management.

"All or Nothing: Juventus" fa parte del franchise All or Nothing che annovera già le docu-serie calcistiche "All or Nothing: Manchester City" e il più recente "All or Nothing: Tottenham Hotspur".