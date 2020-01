Alicia Keys lancia a sorpresa "Underdog" tratto dall'album Alicia

Milano, 10 gen. (askanews) - Icona della musica globale, vincitrice di 15 Grammy, Alicia Keys ha lanciato a sorpresa il nuovo singolo, "Underdog" (RCA Records), scritto dalla stessa cantautrice e da Ed Sheeran. Il brano è tratto dal nuovo progetto discografico e settimo album in studio della superstar americana, "Alicia", in uscita in primavera.

La cantante ha voluto spiegare che il termine "underdog", ossia sfavorito, non è una parola negativa perché rappresenta coloro che pur sottostimati, sono in grado di superare le aspettative. "Amo questa canzone perché parla di vita reale, di persone reali e delle nostre esperienze".