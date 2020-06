Alfa da record con il video di "TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2"

Genova, 9 giu. (askanews) - Una challenge ideata durante la quarantena dal giovane e creativo Alfa si è trasformata in un video da record. Il rapper Andrea De Filippi, in arte Alfa, ha appena pubblicato il videoclip ufficiale di "TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2" con due obiettivi.

"Rompere due record mondiali - ha detto - ossia il video musicale più lungo della storia facendo un video da 25 ore e il video musicale con più comparse, attraverso Tik Tok abbiamo raccolto video da più di venti nazioni e ci hanno mandato più di 20 mila video, abbiamo raccolto milioni di visualizzazioni e abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo".

La Challenge #kissaway invitava la community a scambiarsi uno dei gesti più belli, il bacio. Un azzardo in un momento di distanziamento sociale obbligatorio.

"Io non intendo 'baciarsi col primo che passa' - ha precisato - un bacio può essere alla persona o all'oggetto che ti è più caro, abbiamo raccolto video di persone che baciano lo scudetto della squadra del cuore o il mio preferito che è due innamorati in regioni diverse che di baciano su Facetime in videochiamata. Dopo 3 mesi distanziamento sociale sarebbe bello ricordarsi perché siamo umani. Sicuramente questo periodo ci cambierà socialmente e sarà difficile da dimenticare, ma bisogna capire da cosa ripartire e secondo me il bacio, che è il gesto più universale, semplice, efficace e bello è un buon punto di inizio".

"TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 2" è il primo brano di un nuovo progetto musicale nato nella sua stanza a Genova durante il lockdown, che contiene le riflessioni e le emozioni vissute prima della quarantena durante il tour e racconta la notte più bella della sua vita.

"E' un pezzo molto leggero, un pezzo estivo, è un pezzo per chi ha bisogno di leggerezza dopo questo momento difficile, la musica mi stava cambiando: è passata a essere la passione di un'ora alla responsabilità di 24 ore su 24. Esattamente un anno dopo TeStA TrA Le NuVoLe, pT. 1 ho voluto parlare di questa serata magica, ma mi sono permesso di non dire chi è il tu e che cosa è successo ma sono partito da un bellissimo ricordo".