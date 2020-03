Alex Britti alle 17 dà lezione di chitarra via Instagram

Roma, 13 mar. (askanews) - "Dopodomani alle 17" cioè oggi venerdì 13 marzo, Alex Britti dà lezione di chitarra su Instagram. Lo ha annunciato in un buffo video in cui appare anche la testolina di un bimbo - come nei video e telefonate di tutti coloro che lavorano da casa in questi giorni di crisi sanitaria.

Il cantautore ricorda inoltre i numeri da cui è possibile donare: il 45527 messo a disposizione dalla Nazionale Cantanti sia con cellulare che da rete fissa (2 euro per sm2, 5 o 10 euro da rete fissa), per fondi destinati alla rianimazione all'ospedale Niguarda di Milano.