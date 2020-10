Alessio Boni racconta la nascita del figlio in pieno lockdown

Roma, 5 ott. (askanews) - Un innamoratissimo Alessio Boni ospite di Francesca Fialdini a "Da Noi.. a Ruota libera" su Rai1 ha raccontato la nascita del suo primogenito Lorenzo in pieno lockdown: " Ero in sala parto e ho tagliato il cordone ombelicale, dopo 15 minuti ha aperto gli occhi e ho visto l'infinito. Ho capito cosa significhi essere una divinità perché loro tramandano quello che sarai tu. E' stato emozionantissimo". L'attore ha poi continuato: "A volte mi sono vergognato di questa gioia immensa in casa, perché fuori c'era la morte. Io sono di Bergamo, ho perso una zia è stata una grande dicotomia"