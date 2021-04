Alessandra Amoroso raddoppia e torna con due nuovi brani

Milano, 7 apr. (askanews) - A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: "Piuma", disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, e "Sorriso Grande", in uscita domani in digitale e da venerdì in rotazione radiofonica.

Per tutti i fan che hanno presalvato i brani, Alessandra ha presentato live i due nuovi singoli, oltre ad alcuni brani selezionati del suo repertorio, durante un evento in streaming su A-LIVE. Alessandra si è esibita con la sua band su un palco costruito per l'occasione davanti al Palalottomatica di Roma, palazzo dello sport che numerose volte in oltre 12 anni di carriera ha ospitato i suoi concerti.

Di fronte al palco una serie di macchine hanno creato un vero e proprio drive-in che ha ospitato tutti quei lavoratori dello spettacolo che hanno reso possibile questo evento e che da anni collaborano con Alessandra nella produzione dei suoi show.

"Ci tenevo a presentare di persona questi due brani così importanti per me e a trasmettere tutta l"emozione che mi danno. Non potendolo fare davanti a tutto il mio pubblico in questo momento ho deciso di farlo almeno davanti alla mia meravigliosa "famiglia itinerante", tutte quelle persone che lavorano al mio fianco da 12 anni e che ora sono in grande difficoltà a causa della pandemia .