Al via Nexo +, piattaforma dedicata a arte, cultura, spettacolo

Roma (askanews) - Nel vastissimo mondo dello streaming arriva in Italia Nexo +, una piattaforma completamente dedicata all'arte, alla cultura, allo spettacolo, visibile con abbonamento on demand, che parte con 1500 ore di contenuti. Un'offerta unica di cinema, documentari, opera, musica, balletto, teatro, approfondimenti di arte, cultura e 40 playlist tematiche in continuo aggiornamento.

Nexo + propone nove diversi generi di contenuti: dalla la grande arte, con documentari per viaggiare tra musei, mostre e artisti, al cinema con i migliori film d'autore, i più premiati, le storie delle star di Hollywood, alla musica classica con concerti, opere, musica sinfonica dai palchi di tutto il mondo. Ma non ci sarà solo la classica, perché saranno disponibili su Nexo + anche i concerti dei protagonisti della musica pop e rock, italiana e internazionale. Il canale delle biografie racconterà le vite dei personaggi che hanno fatto la storia, mentre un canale sarà proprio dedicato ai documentari storici. Su Nexo + sarà disponibile un canale sulla danza, uno dedicato a temi contemporanei come sostenibilità o diritti civili, e quello con le performance live, con spettacoli teatrali, i concerti, i balletti.

All'interno della piattaformaci saranno anche quattro canali specifici realizzati in collaborazione con Elisabetta Sgarbi, Far East Film Festival, Feltrinelli Real Cinema, Scuola Holden.