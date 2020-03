Milano, 16 mar. (askanews) - Vittorio Gregotti è morto a 92 anni per una polmonite da Coronavirus. Grande architetto, teorico di un "progetto integrale" che andava oltre lo studio e la pratica architettonica, nel 2017, per i suoi 90 anni, è stato celebrato dal PAC di Milano. Vi riproponiamo, come omaggio alla sua figura, il servizio su quella esposizione.