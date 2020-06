Addio Vera Lynn, la cantante più amata dai soldati di sua maestà

Milano, 18 giu. (askanews) - "We'll meet again" cantava Vera Lynn. Un brano divenuto una hit negli anni della Seconda Guerra Mondiale. E' morta oggi a 103 anni la cantante britannica che era stata soprannominata "la fidanzata delle forze armate" per i concerti tenuti davanti alle truppe durante la il conflitto per tenerne alto il morale. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia.

"Ci incontreremo ancora in un giorno di sole" cantava rivolgendosi ai soldati e anche alle famiglie che avevano padri, mariti o figli impegnati al fronte. Il brano è stato citato dalla regina Elisabetta II nel suo storico discorso alla nazione in primavera, con l'intento di infondere speranza agli inglesi durante il lockdown per il Covid-19.

Ma quello della regina non è l'unico omaggio a questa canzone leggendaria.

Negli anni della Guerra Fredda il regista Stanley Kubrick utilizzò il brano di Vera Lynn come contrappunto ironico nel finale del suo "Dottor Stranamore", mentre l'umanità viene annientata da una sequenza di esplosioni nucleari.

Mentre i Pink Floyd dedicarono alla cantante inglese una canzone nell'album "The Wall" nel 1979, intitolata "Vera".