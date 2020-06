Addio a Pau Donés leader di Jarabe de Palo, successo con La Flaca

Barcellona, 9 giu. (askanews) - Si era imposto nel mondo della musica nel lontano 1996 con la hit tutta da ballare "La Flaca", è morto a 53 anni Pau Donés, il leader della band spagnola Jarabe de Palo. Il cantautore e chitarrista era malato di cancro al colon da diversi anni. La carriera musicale di Pau è legata al successi come "Depende", De Vuelta y Vuelta, "Bonito". Dopo l'annuncio della grave malattia nel 2015 aveva comunque continuato a suonare, qualche settimana fa, il cantante aveva detto ai suoi tanti fan di essere pronto per tornare alla musica, tanto che era uscito a maggio con Traga o escupe l'ultimo album della band.

Nel video del singolo Eso que t me das pubbblicato poche settimane fa Pau Donés visibilmente invecchiato è sorridente ironico e determinato con la sua band storica. Molto legato all'Italia ha collaborato negli anni con molti artisti dai Nomadi ai Modà, fino a Federico Moro e Ermal Meta.

I familiari via social hanno voluto ringraziare "il team medico e tutto il personale" degli ospedali che hanno assistito Pau "per il lavoro e la dedizione" e hanno poi chiesto "il massimo rispetto per la privacy".