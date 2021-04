Achille Lauro: "La legge Zan serve per tutelare il futuro"

Milano, 15 apr. (askanews) - "Io penso che questa sia la base dei diritti umani, dobbiamo renderci conto che la società si evolve, non siamo più a 100 anni fa per fortuna. Al di là della differenza di genere, esistono le leggi contro il razzismo, che cosa cambia? Dico c'è bisogno di chiederlo? Siamo alla base del rispetto, dobbiamo tutelare il futuro e dobbiamo partire da qui, bisogna educare le persone a scegliere qualunque cosa sia, perchè non ci sarà cambiamento se non educhiamo le persone a scegliere, chi amare chi essere, dove andare, di essere diversi. Questo per cambiare qualcosa, il mondo è andato avanti, la società si è evoluta grazie al cambiemento". Lo ha detto Achille Lauro, in occasione della presentazione del suo nuovo album "Lauro" sull'opportunità e sulla necessità che venga approvato al più presto il Disegno di Legge Zan contro la omotransfobia.