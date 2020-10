A Milano la prima street art "non deturpabile" di TvBoy

Milano, 27 ott. (askanews) - È la prima opera di street art non deturpabile perche vive anche in digitale grazie a un filtro Instagram in Realta aumentata. La nuova installazione di TvBoy, annunciata dalla campagna d'affissione 'Milano Resiste', è apparsa sui Navigli di Milano per celebrare l'uscita del nuovo capitolo della serie di videogiochi Watch Dogs: Legion che fa della resistenza in nome della libertà il proprio cavallo di battaglia.

TvBoy ha reso omaggio al videogame con la sua opera che ritrae una signora anziana, uno dei protagonisti più bizzarri del videogame e amplifica ulteriormente la recente campagna di affissioni "Milano Resiste". L'obiettivo è lanciare un messaggio diretto alla città e soprattutto ai piu giovani, in un momento particolarmente difficile della vita di tutti noi a causa delle restrizioni e dei problemi legati alla pandemia di Covid-19.

Un chiaro invito a far parte di una resistenza cauta che non esita a indossare una mascherina innocua per dimostrare quanto tenga alla propria libertà e soprattutto quanto rispetti quella degli altri.