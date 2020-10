A 100 anni dalla nascita, Frankie hi-nrg racconta Gianni Rodari

Roma, 23 ott. (askanews) - Gianni Rodari raccontato da un punto di vista inedito, nel centenario della sua nascita (che ricorre il 23 ottobre), da Frankie hi-nrg mc in un documentario in onda sabato 24 ottobre (alle ore 21.10) in prima visione tv su laF (Sky 135, on Demand su Sky e su Sky Go).

Una clip in anteprima di "Rodari 2.0 - Spazio alla parola", che ripercorre la vita e l'eredità culturale dello scrittore, chiedendosi qual è oggi il potere della fantasia e dell'immaginazione nell'era delle nuove tecnologie e del bombardamento di immagini e stimoli a cui sono sottoposti i bambini e tutta la società; in un percorso tra parola, immaginazione e utopia, il film indaga anche quello che rimane della grande attenzione di Rodari per le fasce più deboli e per una società più sostenibile e giusta.

Oltre al rapper e a repertorio d'archivio, nel documentario ci sono contributi come quello di Stefano Accorsi, nella lettura di "Favole al telefono", e di scrittori, intellettuali, pedagogisti, esperti di letteratura per l'infanzia (come Stefano Bartezzaghi e molti altri, Marco Missiroli, Roberto Piumini, Pino Boero, Luciana Castellina, Maria Grazia Ferraris, Irina Konstantinova, Evgenij Solonovich, Aldo Tortorella, Luigi Zoja, Donatella Di Cesare, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso).

L'importanza di un rapporto creativo con la parola, per Rodari sinonimo di libertà e di infinite possibilità creative, è uno degli insegnamenti più importanti lasciati dall'autore alle generazioni future. Il documentario ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua vita: dalla morte del padre nel 1929 al successivo trasferimento a Gavirate (Va) con la madre, passando per gli inizi della sua carriera giornalistica fino a quando comincia a scrivere filastrocche per bambini, viene poi chiamato a Roma a dirigere la rivista per ragazzi "Il pioniere", fino alla morte avvenuta nel 1980 a soli 59 anni.