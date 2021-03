8 marzo, agli Uffizi parlano le grandi donne delle opere d'arte

Roma, 8 mar. (askanews) - Una lezione d'arte al femminile per la festa della donna. Lo stupore di una bambina davanti a opere d'arte "parlanti" delle Gallerie degli Uffizi. Grandi donne che si raccontano, rivolgendosi a lei direttamente, donne del passato vissute in un mondo governato da uomini come Anna Maria Luisa, ultima discendente della famiglia de' Medici.

O Eleonora di Toledo, duchessa di Firenze ritratta da Bronzino. Alla Galleria d'Arte Moderna la bambina conosce anche Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, ritratta da Giuseppe Bezzuoli e Giuditta che, con la pittrice Artemisia Gentileschi, taglia la testa alle ingiustizie di un mondo dominato da uomini.