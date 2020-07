"3000X" di Blindur, versione remix di Marco Messina (99 Posse)

Roma, 8 lug. (askanews) - È uscito l'8 luglio il videoclip di "3000X" di Blindur, nella versione remix del brano a cura di Marco Messina, storico co-fondatore dei 99 Posse.

Il video - di cui askanews pubblica un estratto - è il primo estratto da "3000remiX", il nuovo EP pubblicato da Blindur, progetto guidato dal cantautore e produttore Massimo De Vita.

Link al videoclip integrale di "3000X Marco Messina Remix" su YouTube: https://youtu.be/K_VN9AWWFyI

Il tema principale del video è la lotta interiore tra la nostra parte più animale e quella più razionale. La parte animale è rappresentata sotto forma di una bestia in gabbia, che cerca in tutti i modi di evadere da tale condizione. L'evasione è messa in atto tramite la danza, forma d arte che simbolicamente indica la possibilità dell uomo di liberarsi dalle restrizioni della società moderna e dare sfogo ai propri bisogni più ancestrali. Il video vuole essere un mezzo per sottolineare l importanza dell arte nella vita delle persone, e come quest ultima sia un mezzo di liberazione molto potente.

Il disco "A", pubblicato nel 2019, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e portato a lungo in tour, consolidando l apprezzamento del pubblico per l'assetto live della formazione, con oltre 350 concerti in Italia e all estero con aperture che vanno da Damien Rice a Jonathan Wilson, passando per Niccolò Fabi, Cristina Donà, Tre allegri ragazzi morti e numerosi altri.

Dagli esordi Blindur ha all attivo due album in studio, partecipazioni in importanti festival internazionali e sette premi, tra cui il Premio Pierangelo Bertoli, il Premio Fabrizio De André e il Premio Buscaglione "Sotto il cielo di Fred".