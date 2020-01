Casa, gli italiani tornano a comprare. Ma la domanda è selezionata: focus sui grandi centri di Paola Dezza 22 gennaio 2020

Gli esperti sono concordi nel prevedere compravendite in aumento nel 2020. Ma i prezzi? Dopo mesi ancora in perdita si avviano alla stabilità. Il segno più ci sarà solo in poche località selezionate, dove la congiuntura economica è positiva.