Casa, la corsa all’acquisto continuerà nel 2020 di Paola Dezza 13 gennaio 2020

L’anno appena iniziato confermerà i trend del 2019: compravendite in aumento, tempi di vendita in discesa e canoni di affitto in salita. Torna la domanda di investimento e si rivolge alle case di piccole dimensioni. Il mercato intanto diventa vivace, oltre a Milano, a Bologna, Firenze e Verona. Il 2020 sarà anche l’anno in cui i prezzi torneranno a salire, seppur in maniera contenuta.