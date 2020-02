Alternativi, un segmento che spazia dagli studentati alle cliniche, dagli asili ai cimiteri di Paola Dezza 07 febbraio 2020

Il mercato in Italia è ancora poco maturo. All'estero ci sono asset class, come il residenziale che viene dato in affitto ed è gestito da società specializzate, già mature come uffici e logistica. Nel nostro Paese sono gli studentati che oggi attirano gli investitori e si possono diffondere su tutto il territorio. Ma era anche il momento di senior living e data centres