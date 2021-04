Procida - Capitale Italiana della Cultura 2022 17 aprile 2021

È Procida la capitale italiana della cultura per il 2022. Lo ha comunicato in diretta zoom il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini al termine della selezione svolta da una giuria di esperti presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni. «Complimenti a Procida che ci accompagnerà nell'anno della ripartenza e della rinascita», ha dichiarato il ministro Franceschini dopo aver letto le motivazioni della scelta.